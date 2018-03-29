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Бестелесный вредонос-майнер устраняет конкурентов в зараженной системе
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Бестелесный вредонос-майнер устраняет конкурентов в зараженной системе 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Команда Minerva Lab обнаружила вредоносный майнер, получивший название GhostMiner. Этот зловред примечателен тем, что он перенял все передовые вредоносные техники у других программ. Отличительной особенностью этого майнера являются так называемые бестелесные атаки.
Цель GhostMiner — добыть криптовалюту Monero, майнер использует фреймфорки PowerShell — Out-CompressedDll и Invoke-ReflectivePEInjection — которые позволяют осуществлять бестелесные атаки, скрывая тем самым вредоносный код.
Каждый из компонентов GhostMiner был разработан для своей цели. Один сценарий PowerShell обеспечивает распространение на новые машины, а другой осуществляет непосредственно майнинг криптовалюты.
«Используемый злоумышленниками подход крайне эффективен, он позволяет обойти многие антивирусные решения. Некоторые пейлоады, которые нам удалось достать, не детектировались ни одним из антивирусов», — рассказывают эксперты Minerva Labs.
Однако специалисты также отметили, что после того, как бестелесный модуль был удален, большинство антивирусов на VirusTotal сразу стали детектировать вредоносную программу. Вредоносный скрипт PowerShell, который отвечает за заражение новых систем, атакует серверы, на которых запущены Oracle WebLogic (используется уязвимость CVE-2017-10271), MSSQL и phpMyAdmin.
Связь с командным центром C&C осуществляется по HTTP, все запросы и ответы кодируются с помощью Base64. Компонент, ответственный за майнинг, представляет собой слегка модифицированную версию майнера с открытым исходным кодом XMRig.
По заявления Minerva Labs, вредоносная кампания длилась около трех недель, однако киберпреступникам не удалось много разработать — всего 1.03 Monero (около 200 долларов США). Вывод о вырученной сумме исследователи сделали, проанализировав кошелек, используемый злоумышленниками, однако социалисты отмечают, что также могут существовать и другие кошельки, так что заработанная преступниками сумма может быть больше.
Помимо этого, эксперты отметили еще одну интересную особенность GhostMiner — на зараженной машине он ищет и завершает процессы майнеров-конкурентов, за что отвечает PowerShell-команда «Stop-Process -force».
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