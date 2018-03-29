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Кремль прокомментировал заявления об ограничении России на лондонской бирже
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Кремль прокомментировал заявления об ограничении России на лондонской бирже 

РИА Новости 1 час назад
В КРЕМЛЕ ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЮТ ЗА СИТУАЦИЕЙ С ВОЗМОЖНЫМ ЗАПРЕТОМ НА ПРОДАЖУ ЕВРОБОНДОВ РФ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ЛОНДОНА, СЧИТАЮТ ЭТО ВАЖНЫМ — ПЕСКОВ
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