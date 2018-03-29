Участники клиринга смогут открывать торговый счёт в драгметаллах

Участники безналичных расчётов между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные и проданные товары смогут открывать счета не только в валюте, но и в драгоценных металлах. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Инициативу внесла в палату группа депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым . Авторы отмечают, что законопроект является спутником принятого в июле 2017 года закона, позволяющего с 1 июня 2018 года размещать банковские вклады в драгметаллах.

В действующей редакции закона о клиринге на банковском торговом счёте и на банковском клиринговом счёте учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Такое положение будет препятствовать возможности зачисления и учёта по указанным счетам драгоценных металлов для исполнения или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.