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Участники клиринга смогут открывать торговый счёт в драгметаллах
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Участники клиринга смогут открывать торговый счёт в драгметаллах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Участники безналичных расчётов между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные и проданные товары смогут открывать счета не только в валюте, но и в драгоценных металлах. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Инициативу внесла в палату группа депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Авторы отмечают, что законопроект является спутником принятого в июле 2017 года закона, позволяющего с 1 июня 2018 года размещать банковские вклады в драгметаллах.
В действующей редакции закона о клиринге на банковском торговом счёте и на банковском клиринговом счёте учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте.
Такое положение будет препятствовать возможности зачисления и учёта по указанным счетам драгоценных металлов для исполнения или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
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