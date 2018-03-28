Золото колеблется в цене на фоне торгового противостояния США и Китая

Стоимость золота колеблется в динамике в среду утром на фоне спора Китая США по американским пошлинам на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 1342 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,22% — до 16,5 доллара за унцию.

Днем ранее стоимость актива упала на 0,74% — самыми резкими темпами за одну торговую сессию за почти две недели. Решающим фактором на торгах стало ослабление опасений инвесторов по поводу торговых споров Китая и США. В среду утром золото перешло к росту из-за удешевления доллара, так как это делает актив, торгующийся в долларах, привлекательнее для держателей других валют. При этом позднее актив вновь потерял в цене.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», предполагающий введение импортных пошлин на продукцию из этой страны в связи с «нарушением прав интеллектуальной собственности Китаем». КНР в свою очередь объявил о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.

Во вторник представители двух стран во Всемирной торговой организации (ВТО) поспорили о пошлинах на заседании органа по урегулированию споров ВТО, сообщало агентство Рейтер , ссылаясь на источник, присутствовавший на заседании.

Тарифный план США основан на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже был предметом разбирательств в организации в 1999 году. Тогда орган ВТО подчеркнул, что экономически сильные страны не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями. При этом ВТО заключила, что торговый закон США соответствует правилам организации, поскольку Америка «явно, официально, неоднократно и безоговорочно» подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО. Представитель КНР во вторник напомнил, что если США нарушат обещания 1999 года, то их действия могут быть признаны несоответствующими правилам ВТО.