Ещё
Госдума приняла закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг — структурных облигаций.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также членами Совета Федерации Николаем Журавлевым и Владимиром Полетаевым.
Законом вводится название нового вида ценных бумаг — структурные облигации. Изначально в редакции первого чтения данного документа они назывались структурными расписками. Структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, отмечается в пояснительной записке.
В соответствии с законом, выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или не наступления определенных обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.
«Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и (или) иного имущества», — отмечается в документе.
Также при рассмотрении во втором чтении из документа была исключена норма о введении нового вида специализированного общества — специализированное общество структурных продуктов. Поправками предлагается изменить уже существующее в законодательстве о рынке ценных бумаг определение специализированного финансового общества. Это даст таким компаниям возможность быть эмитентами структурных облигаций.
«Документом устанавливается, что целями и предметом деятельности специализированного финансового общества также могут являться приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества», — отмечается в материалах.
Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Агентство «Москва»: последние новости
В ГД внесен проект о десятикратном увеличении штрафов за отсутствие на товарах потребительской информации Исследование: Рекордное потребление кондитерских изделий в РФ зафиксировано в 2017 г. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% с 26 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания137
Британию встревожила российская «Мертвая рука»417
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»9
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение