Госдума приняла закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг — структурных облигаций.

Законом вводится название нового вида ценных бумаг — структурные облигации. Изначально в редакции первого чтения данного документа они назывались структурными расписками. Структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, отмечается в пояснительной записке.

В соответствии с законом, выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или не наступления определенных обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.

«Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и (или) иного имущества», — отмечается в документе.

Также при рассмотрении во втором чтении из документа была исключена норма о введении нового вида специализированного общества — специализированное общество структурных продуктов. Поправками предлагается изменить уже существующее в законодательстве о рынке ценных бумаг определение специализированного финансового общества. Это даст таким компаниям возможность быть эмитентами структурных облигаций.

«Документом устанавливается, что целями и предметом деятельности специализированного финансового общества также могут являться приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества», — отмечается в материалах.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.