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Транзит по Шелковому пути растет на китайских субсидиях
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Транзит по Шелковому пути растет на китайских субсидиях 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Впрочем, в последние годы объемы железнодорожных поставок растут (на 2/3 они идут через Казахстан) — перевозки из ЕС в Китай увеличились с 1,3 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) в 2010 году до 50 тыс. TEU в 2016-м. Транзитный грузопоток из Китая в ЕС за это же время вырос с 5,6 тыс. TEU до почти 100 тыс. TEU. В прошлом году суммарные поставки в обе стороны составили 262 тыс. TEU, что почти в 1,8 раза превышает показатель 2016-го (большая часть прироста пришлась на маршрут через Казахстан). Удвоение числа поездов и объема перевозок было связано преимущественно с субсидированием со стороны Китая, указывают в ЦИИ, оценивая объем такой господдержки в 2016 году в $88 млн Тариф на провоз контейнера по территории КНР при экспорте был фактически обнулен, в среднем это снизило стоимость перевозки на 40% — с $9 тыс. до $5,5 тыс. за сорокафутовый контейнер (FEU).
При сохранении тарифов поток контейнеров может увеличиться в 2 раза, до 400–500 тыс. TEU к 2020 году, однако затем темпы роста резко замедлятся, указывают в ЦИИ. Максимально возможный поток в центре оценивают примерно в 1 млн TEU — рост поставок из КНР ограничен, в том числе проблемой загрузки поездов в обратном направлении. Грузы из ЕАЭС в Китай здесь не помогут, поскольку на 98% их нельзя перевезти контейнерами (энергоресурсы, нефтепродукты, лес). Но и для такого увеличения потребуется развитие инфраструктуры, упрощение процедур (в частности, сейчас его ограничивают недостаточные мощности пунктов пропуска на белорусско-польской границе), а также скоординированная тарифная политика стран транзита, указывают в ЦИИ.
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