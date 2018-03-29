Нижний Новгород украсят ко Дню Победы и Дню города за 8,2 млн рублей

Аукцион на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению города к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня города — Дня России объявлен на сайте госзакупок 28 марта. Заказчиком выступает Городской центр градостроительства и архитектуры.

Начальная цена контракта составляет 8 миллионов 238 тысяч 566 рублей. Предполагается, что на эти деньги подрядчик установит в городе праздничные панно, транспаранты-перетяжки, постеры, значки с георгиевской лентой и колокольчиками, а также флаги.

Торги пройдут 20 апреля. Заявки участников принимаются до 14 апреля.

Напомним, патрулирование Канавинского моста обойдется в 9 млн рублей.