Ещё
Нижний Новгород украсят ко Дню Победы и Дню города за 8,2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижний Новгород украсят ко Дню Победы и Дню города за 8,2 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Аукцион на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению города к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня города — Дня России объявлен на сайте госзакупок 28 марта. Заказчиком выступает Городской центр градостроительства и архитектуры.
Начальная цена контракта составляет 8 миллионов 238 тысяч 566 рублей. Предполагается, что на эти деньги подрядчик установит в городе праздничные панно, транспаранты-перетяжки, постеры, значки с георгиевской лентой и колокольчиками, а также флаги.
Торги пройдут 20 апреля. Заявки участников принимаются до 14 апреля.
Напомним, патрулирование Канавинского моста обойдется в 9 млн рублей.
В городе N: последние новости
Нижегородка получила путевку в лето за оплаченные счета Ряд лекарственных препаратов подешевел в нижегородских аптеках Подсолнечное масло подешевело в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания137
Британию встревожила российская «Мертвая рука»417
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»9
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение