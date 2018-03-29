Налоговые ставки на проведение азартных игр значительно выросли в Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области 29 марта приняло изменения в закон о повышении налогов для букмекерских контор. Теперь за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы нужно будет заплатить 250 тысяч рублей налога вместо 125 тысяч рублей. Необходимость изменений в региональный закон «О налоговой ставке при проведении азартных игр в Нижегородской области» связана с изменением федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

За один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы налог составит 14 тысяч рублей вместо прежних 7 тысяч. За один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерских контор бизнесменам придется заплатить 3 миллиона рублей налога.

На данный момент в области функционируют 84 пункта приема ставок букмекерских контор. Процессинговые центры тотализатора и букмекерской конторы на территории Нижегородской области отсутствуют.

Напомним, многофункциональные центры будут оказывать новые госуслуги в Нижегородской области.