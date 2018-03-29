Ещё
Налоговые ставки на проведение азартных игр значительно выросли в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговые ставки на проведение азартных игр значительно выросли в Нижегородской области 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Законодательное собрание Нижегородской области 29 марта приняло изменения в закон о повышении налогов для букмекерских контор. Теперь за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы нужно будет заплатить 250 тысяч рублей налога вместо 125 тысяч рублей. Необходимость изменений в региональный закон «О налоговой ставке при проведении азартных игр в Нижегородской области» связана с изменением федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
За один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы налог составит 14 тысяч рублей вместо прежних 7 тысяч. За один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерских контор бизнесменам придется заплатить 3 миллиона рублей налога.
На данный момент в области функционируют 84 пункта приема ставок букмекерских контор. Процессинговые центры тотализатора и букмекерской конторы на территории Нижегородской области отсутствуют.
Напомним, многофункциональные центры будут оказывать новые госуслуги в Нижегородской области.
В городе N: последние новости
Нижегородка получила путевку в лето за оплаченные счета Ряд лекарственных препаратов подешевел в нижегородских аптеках Подсолнечное масло подешевело в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение