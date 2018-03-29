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Вступили в силу новые нормы беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС
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Вступили в силу новые нормы беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о снижении норм беспошлинного ввоза в страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Напомним, что решение «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» было принято Евразийской экономической комиссией в декабре прошлого года.
Напомним, что в течение этого года в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), можно беспошлинно ввозить личные товары на общую сумму не более полутора тысяч евро и весом до 50 килограммов. С января 2019 года ставки снизятся до тысячи евро и 50 килограммов, а с 1 января 2020 года — до 750 евро и 35 килограммов.
С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.
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