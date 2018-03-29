Вступили в силу новые нормы беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС

Вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о снижении норм беспошлинного ввоза в страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Напомним, что решение «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» было принято Евразийской экономической комиссией в декабре прошлого года.

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Напомним, что в течение этого года в страны ЕАЭС ( Армения Россия ), можно беспошлинно ввозить личные товары на общую сумму не более полутора тысяч евро и весом до 50 килограммов. С января 2019 года ставки снизятся до тысячи евро и 50 килограммов, а с 1 января 2020 года — до 750 евро и 35 килограммов.

С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.