Совфед назвал политику Великобритании призывом к финансовой войне 

В Великобритании предложили запретить России продажу суверенных долговых бумаг на Лондонской фондовой бирже. Идею прокомментировали в Совете Федерации, сообщило РИА ФАН.
С инициативой выступил председатель комитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендхат.
В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать
— Том Тугендхат.
Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заявил, что подобными действиями Великобритания провоцирует Россию на финансовую войну.
Я скажу, что у российского правительства есть чем ответить Великобритании
— Игорь Морозов.
Он добавил, что «потери у Терезы Мэй будут больше, чем дивиденды».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это не более чем презентация, состряпанная на уровне школьных заданий, не содержащая никаких улик и проиллюстрированная детскими картинками.