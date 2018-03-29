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Любовное гнёздышко: Джей Ло и Алекс Родригес купили апартаменты за 15 миллионов долларов
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Любовное гнёздышко: Джей Ло и Алекс Родригес купили апартаменты за 15 миллионов долларов 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в марте 2017 года и только спустя год влюбленные приобрели своё «любовное гнёздышко». Апартаменты находятся в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка — в доме 432 на Парк-авеню на Манхэттене. Заплатили 48-летняя певица и 42-летний спортсмен за 1200 квадратных метров кругленькую сумму — 15 миллионов долларов.
В уютной квартире звёзд — три спальни и четыре ванных комнаты. Помимо этого, как сообщают западные источники, жители эксклюзивного здания имеют круглосуточный доступ к большому бассейну, частному ресторану, кинотеатру, тренажёрному залу и лаунж-зоне.
Инсайдер добавляет, что сейчас влюблённые делают ремонт в своих новых апартаментах. Приобрели же они их сразу после того, как Дженнифер выставила на продажу свой пентхаус, также находящийся в Городе большого яблока.
Сверхвысокий жилой дом
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