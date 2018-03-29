Ещё
В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российским инвесторам будет непросто заменить фондовый рынок Лондона, как одну из крупнейших площадок по присутствию участников финансового рынка и объёму обращающихся денежных средств, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.
По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49% дополнительного выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% нового выпуска евробондов «Россия-2029» общим объемом 4 миллиарда долларов. Организатором выступил "ВТБ Капитал".
Газета отмечает, что «лазейка» в законодательстве ЕС и Великобритании позволяет российским банкам, находящимся под санкциями, выступать организаторами размещения суверенного долга. На фоне этой ситуации глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат предложил запретить ведущим клиринговым компаниям Европы, в том числе Euroclear и Clearstream, работать с российскими облигациями.
"Значение Лондона в качестве финансового центра сложно переоценить, и закрытие доступа российским эмитентам на этот рынок безусловно негативно скажется на возможности привлечения инвесторов в различные бумаги. Кроме того, речь идёт не только о непосредственно торговых операциях, но и о всех прочих аспектах финансового посредничества", — сказал Пивень РИА Новости.
Лондон и санкции
Эксперт отметил, что как по присутствию участников финансового рынка, так и по объёму обращающихся денежных средств, «заменить Лондон едва ли возможно». При этом, продолжил он, нельзя говорить о том, что для Великобритании запрет на работу с российскими активами будет иметь столь же негативный эффект, поскольку доля таких активов в общем объёме финансовых операций остаётся небольшой.
"Следует, однако, учитывать, что санкции уже сделали для ряда российских компаний невозможной привлечение инвестиций и долгового капитала на европейских площадках. Однако Лондон по-прежнему предоставляет наилучшие возможности маркетирования эмитированных ими инструментов. Это касается и государственного долга РФ", — считает собеседник агентства.
"Что касается расчётных систем Euroclear и Clearsteam, то они не находятся в британской юрисдикции, и запретить доступ России к ним Великобритания в одностороннем порядке не сможет. При этом возможность работы с этими системами в значительной мере упростила доступ иностранных инвесторов к финансовым инструментам российских компаний, повысив их ликвидности. Гипотетическое отключение российских площадок спровоцирует падение стоимости этих инструментов", — полагает он.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя публикацию, заметил, что возможный запрет на продажу евробондов РФ на фондовом рынке Лондона негативен не только для России, но и для иностранных инвесторов.
РИА Новости: последние новости
Курс биткоина снизился до 7,8 тысячи долларов В МИД прокомментировали закрытие резиденции российского генконсула в Сиэтле Более 12 киловатт-часов сэкономили во время «Часа земли» в Подмосковье
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания137
Британию встревожила российская «Мертвая рука»417
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»9
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение