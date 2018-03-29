В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Российским инвесторам будет непросто заменить фондовый рынок Лондона, как одну из крупнейших площадок по присутствию участников финансового рынка и объёму обращающихся денежных средств, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49% дополнительного выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% нового выпуска евробондов «Россия-2029» общим объемом 4 миллиарда долларов. Организатором выступил "ВТБ Капитал"

Газета отмечает, что «лазейка» в законодательстве ЕС и Великобритании позволяет российским банкам, находящимся под санкциями, выступать организаторами размещения суверенного долга. На фоне этой ситуации глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат предложил запретить ведущим клиринговым компаниям Европы, в том числе Euroclear и Clearstream, работать с российскими облигациями.

"Значение Лондона в качестве финансового центра сложно переоценить, и закрытие доступа российским эмитентам на этот рынок безусловно негативно скажется на возможности привлечения инвесторов в различные бумаги. Кроме того, речь идёт не только о непосредственно торговых операциях, но и о всех прочих аспектах финансового посредничества", — сказал Пивень РИА Новости.

Лондон и санкции

Эксперт отметил, что как по присутствию участников финансового рынка, так и по объёму обращающихся денежных средств, «заменить Лондон едва ли возможно». При этом, продолжил он, нельзя говорить о том, что для Великобритании запрет на работу с российскими активами будет иметь столь же негативный эффект, поскольку доля таких активов в общем объёме финансовых операций остаётся небольшой.

"Следует, однако, учитывать, что санкции уже сделали для ряда российских компаний невозможной привлечение инвестиций и долгового капитала на европейских площадках. Однако Лондон по-прежнему предоставляет наилучшие возможности маркетирования эмитированных ими инструментов. Это касается и государственного долга РФ", — считает собеседник агентства.

"Что касается расчётных систем Euroclear и Clearsteam, то они не находятся в британской юрисдикции, и запретить доступ России к ним Великобритания в одностороннем порядке не сможет. При этом возможность работы с этими системами в значительной мере упростила доступ иностранных инвесторов к финансовым инструментам российских компаний, повысив их ликвидности. Гипотетическое отключение российских площадок спровоцирует падение стоимости этих инструментов", — полагает он.