Названы города Подмосковья с реактивно дешевеющим жильем 

Заметнее всего за три последних года снизились цены на квартиры в Люберцах — с апреля 2015-го средняя цена квадратного метра вторичного жилья здесь уменьшилась более чем на 17 процентов. Об этом свидетельствуют материалы компании «МИЭЛЬ», поступившие в «Дом» в четверг, 29 марта.
Только за период с апреля 2017-го по настоящее время «квадрат» в Люберцах потерял в цене порядка восьми процентов, подсчитали аналитики. Также в ценовых аутсайдерах оказались Котельники и Королев, где снижение цен на бывшую в употреблении недвижимость за три года составило 16 процентов (-4 процента и -5 процентов за последние 12 месяцев соответственно).
«Падение цен наблюдается во всех изученных городах области, — отмечают аналитики. — Главные факторы — это, конечно, давление новостроек и общее снижение покупательской способности населения».
Наименее заметно с апреля 2015-го подешевели вторичные квартиры в Лобне — на 11 процентов, говорится в предоставленных «Дому» материалах.
По оценке агентства недвижимости «Азбука Жилья», минимальный уровень цен на квартиры в ближайшем Подмосковье сейчас отмечается в таких городах как Балашиха, Королев и Дзержинский. Средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья в этих населенных пунктах составляет от 83 тысяч до 92 тысяч рублей.