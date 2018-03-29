Названы города Подмосковья с реактивно дешевеющим жильем

Заметнее всего за три последних года снизились цены на квартиры в Люберцах — с апреля 2015-го средняя цена квадратного метра вторичного жилья здесь уменьшилась более чем на 17 процентов. Об этом свидетельствуют материалы компании «МИЭЛЬ» , поступившие в «Дом» в четверг, 29 марта.

Только за период с апреля 2017-го по настоящее время «квадрат» в Люберцах потерял в цене порядка восьми процентов, подсчитали аналитики. Также в ценовых аутсайдерах оказались Котельники и Королев, где снижение цен на бывшую в употреблении недвижимость за три года составило 16 процентов (-4 процента и -5 процентов за последние 12 месяцев соответственно).

«Падение цен наблюдается во всех изученных городах области, — отмечают аналитики. — Главные факторы — это, конечно, давление новостроек и общее снижение покупательской способности населения».

Наименее заметно с апреля 2015-го подешевели вторичные квартиры в Лобне — на 11 процентов, говорится в предоставленных «Дому» материалах.