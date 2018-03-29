Рынок недвижимости ОАЭ получил шанс на восстановление цен

Абу-Даби стоимость жилья упала на 7,9% за год в феврале и на 1% за месяц. В Дубае снижение составило 4,1% за год и 0,3% за февраль. Но директор по исследованиям Reidin Озан Демир отметил, что недавно два крупных застройщиков ОАЭ — Aldar Properties и Emaar Properties — объявили о партнерстве для запуска нескольких знаковых проектов на местном и международном уровнях общей стоимостью свыше $8 млрд, сообщает N Business.

Таким образом, правительство ОАЭ надеется укрепить реальное положение рынка недвижимости, добавив стране экономической значимости. Также такое партнерство расширит сотрудничество между застройщиками из разных эмиратов.

В последние несколько лет рынок недвижимости ОАЭ смягчился из-за увеличения предложения, сокращения рабочих мест и жилищных субсидий, замедления экономического роста, вызванного низкими ценами на нефть. Но постепенное восстановление цен на нефть и замедленная поставка новых объектов помогают рынку восстановиться.

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