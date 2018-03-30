Штрафы за обман потребителей могут вырасти десятикратно

Члены Совфеда хотят поднять штрафы для компаний и ИП за продажу товаров без указания информации об изготовителе.

Для граждан санкции вырастут 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юрлиц от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

Сейчас штрафы за подобное существенно ниже.

Кроме того, авторы инициативы предлагают повысить санкции за нарушение изготовителем техрегламентов и продажу товаров без сертификатов. За это штраф может составить от 30 тыс. для должностных лиц до 400 тыс. для юрлиц.