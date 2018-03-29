Рынок труда Германии продолжил укрепляться в марте

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Количество безработных в Германии в марте снизилось сильнее, чем ожидалось, а безработица достигла рекордного низкого уровня, добавив стимул рынку труда, который уже стал стержнем для роста за счет потребителей, передает Reuters

Расходы домашних хозяйств превратились в основной источник роста в крупнейшей экономике Европы за счет роста занятости, повышения уровня инфляции и низких затрат по займам.

Данные Федерального бюро по труду показали, что число безработных с поправкой на сезонные факторы сократилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,373 млн человек, что превышает средний прогноз опрошенных Reuters экономистов в 15 тыс.

Отдельно данные из статистического управления показали, что инфляция ускорилась медленнее, чем ожидалось, в марте, что свидетельствует о том, что ценовое давление остается довольно умеренным, несмотря на широкомасштабный подъем и беспрецедентные монетарные стимулы.

Безработица упала до 5,3% в прошлом месяце с 5,4% в феврале, что стало самым низким уровнем с момента объединения Германии в 1990 году.

Занятость, измеренная Международной организацией труда, достигла рекордного уровня в 44,59 млн человек в феврале, свидетельствуют данные Федерального статистического управления, скорректированные с учетом сезонных колебаний.

"Позитивное развитие рынка труда продолжалось в марте", — сказал глава Управления труда Детлеф Шееле. Он сказал, что компании создали больше рабочих мест с полным социальным пособием и продолжают искать больше сотрудников.

Данные показали, что длительный рост в Германии в настоящее время также подталкивает в сторону снижения некогда упрямо большое количество долгосрочных безработных, которое упало на 9% в годовом выражении — до 845 тыс.

Оппозиционные партии обвинили канцлера Ангелу Меркель в пренебрежении долгосрочными безработными в то время, когда немецкие фирмы борются с беспрецедентной нехваткой рабочей силы.

В коалиционной сделке, подписанной в этом месяце, левые социал-демократы (СДПГ) убедили консерваторов Меркель помочь интегрировать долгосрочных безработных, создав 150 тыс. субсидируемых рабочих мест, что обойдется в 4 млрд евро.