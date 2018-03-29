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Пекинский утренний оптовый рынок «Дахунмэнь» перенесли в соседнюю провинцию Хэбэй
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Пекинский утренний оптовый рынок «Дахунмэнь» перенесли в соседнюю провинцию Хэбэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Утренний оптовый рынок одежды, перенесенный из Пекина в соседнюю провинцию Хэбэй, в среду открылся для покупателей.
Рынок площадью 35 тыс. кв. м расположен на территории Международного торгового центра «Минчжу» в городе Цанчжоу, который находится в 250 км от столицы. Все арендаторы — около 2000 предпринимателей — перебрались сюда с закрывшегося рынка «Дахунмэнь» в пекинском районе Фэнтай, сообщил директор ТЦ Ян Чунжун.
Напомним, что Пекин планирует ограничить численность населения города в пределах 23 млн человек к 2020 году в целях борьбы с «болезнями мегаполиса», такими как заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды.
Для ускорения процесса освобождения Пекина от «нестоличных» функций городская мэрия приняла целый ряд мер, включая перенос рынков в другие районы страны. -0-
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