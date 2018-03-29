Пекинский утренний оптовый рынок «Дахунмэнь» перенесли в соседнюю провинцию Хэбэй

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Утренний оптовый рынок одежды, перенесенный из Пекина в соседнюю провинцию Хэбэй, в среду открылся для покупателей.

Рынок площадью 35 тыс. кв. м расположен на территории Международного торгового центра «Минчжу» в городе Цанчжоу, который находится в 250 км от столицы. Все арендаторы — около 2000 предпринимателей — перебрались сюда с закрывшегося рынка «Дахунмэнь» в пекинском районе Фэнтай, сообщил директор ТЦ Ян Чунжун.

Напомним, что Пекин планирует ограничить численность населения города в пределах 23 млн человек к 2020 году в целях борьбы с «болезнями мегаполиса», такими как заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды.

Для ускорения процесса освобождения Пекина от «нестоличных» функций городская мэрия приняла целый ряд мер, включая перенос рынков в другие районы страны. -0-