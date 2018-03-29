В Киргизии началась подготовка к маршу «Бессмертного полка»

Оргкомитет торжественного мероприятия отправил письма с просьбой о содействии в его проведении в администрацию президента столичную мэрию и местные органы власти по всей стране, сообщает агентство 24.kg.

Колонны «Бессмертного полка» пройдут 9 мая по улицам Бишкека и других городов республики. На официальной странице акции в соцсети можно найти все новости о подготовке к акции, там же указаны адреса, где можно заказать штендер с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла.

«Мы призываем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, присоединиться к шествию с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны. Не важно — погибли они на фронте, или ушли из жизни уже в мирное время, мы будем помнить об их подвиге всегда», — сказала координатор акции Зульфиру Хайбуллину.