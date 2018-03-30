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Telegram привлек 850 млн долларов во втором раунде ICO
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Telegram привлек 850 млн долларов во втором раунде ICO 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Мессенджер Telegram привлек 850 миллионов долларов по итогам второго предварительного размещения токенов новой платформы Telegram Open Network (TON). Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В проект вложились 94 инвестора. Кто именно, пока неизвестно. Ранее в первом раунде привлечения инвестиций приняли участие 81 инвестор, от которых также удалось привлечь 850 миллионов долларов.
Все средства от размещения токенов — вида цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования — планируется направить на развитие Telegram Open Network, а также разработку и обслуживание самого мессенджера.
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