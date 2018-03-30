Telegram привлек 850 млн долларов во втором раунде ICO 

Мессенджер Telegram привлек 850 миллионов долларов по итогам второго предварительного размещения токенов новой платформы Telegram Open Network (TON). Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В проект вложились 94 инвестора. Кто именно, пока неизвестно. Ранее в первом раунде привлечения инвестиций приняли участие 81 инвестор, от которых также удалось привлечь 850 миллионов долларов.
Все средства от размещения токенов — вида цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования — планируется направить на развитие Telegram Open Network, а также разработку и обслуживание самого мессенджера.