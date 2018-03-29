Челябинские мастера изготовили монету с изображением криптовалюты Gram

"Монета с номером «001», размером с ладонь и диаметром 10 сантиметров изготовлена с покрытием золота 999 пробы. На аверсе изображен художественный символ криптовалюты и надпись «GRAM». Фон изделия представляет стилизованный двоичный код — традиционный язык программирования. По периметру расположены надписи: «TELEGRAM TOKEN» и «5 000 000» — то количество монет Gram, которые выпустит Павел Дуров (основатель криптовалюты — прим. ТАСС)", — сказали в пресс-службе. На реверсе расположен официальный логотип блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

Мастера также планируют произвести серебряный аналог.

По сложившейся традиции мастера «увековечивают» в металле особые события истории и современности: будь то присоединение Крыма России , 70 лет Великой Победы над фашизмом, инаугурация нового президента США . «На этот раз — выход в свет новой криптовалюты Gram от известного создателя социальной сети „ВКонтакте“ Павла Дурова», — сказали в пресс-службе.

Криптовалюта разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на таких технологиях как блокчейн, информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Криптовалюта Gram — денежная единица месенджера Telegram. Главной особенностью платформы Gram будет технология Telegram Open Network (TON), которая будет выглядеть как улучшенная форма блокчейна. С помощью TON, все действия производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн. Для поддержания работы сети будет использоваться технология Proof of Stake, поэтому майнинг с помощью вычислительного оборудования будет отсутствовать.