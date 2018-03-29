10 каналов Telegram, которые вам точно понравятся 

10 каналов Telegram, которые вам точно понравятсяНа фоне скандалов вокруг Telegram многие пользователи боятся потерять доступ к перепискам.
Даже если его заблокируют, все равно будет возможность пользоваться мессенджером. Переживать на этот счёт не стоит.
А вот подписаться на интересные и трендовые каналы можно уже сейчас.
1. Naked Science, для самых любознательных
Самый популярный канал среди всех официальных СМИ в Telegram. И это по науке! За счет чего? Рассказывают интересно и доступно, это не та скучная наука к которой мы все привыкли.
(Подписаться — @nsmag)
2. DeCenter, всё о биткоине и блокчейне
Самые важные новости криптовалют, блокчейна и децентрализации. Ежедневно здесь собирают подборки интересных статей и новостей о криптовалютах, а так же учат зарабатывать на них.
Обучающие материалы и полезные статьи, помогут разобраться в мире криптовалют и всегда быть в курсе событий.
(Подписаться — @DeCenter)
3. All-in-One Person, для владельцев гаджетов
Подборка обзоров и лайфхаков для владельцев компьютеров и смартфонов на разных платформах Windows, macOS, iOS, Android. Здесь также можно найти скидки на платные и нужные программы.
(Подписаться — @themarfa)
4. Экономика, для деловых людей
Самый авторитетный источник информации об экономике и политике. Эти ребята охватывают любые экономические сферы из всех стран мира. Даже о криптовалютах рассказывают.
Новости выходят активно, каждый час.
(Подписаться — @economika)
5. В школе этому не учат, для желающих стать гуру в личных финансах
Чтобы делать бизнес, нужно вращаться среди тех, кто делает бизнес! Чтобы попасть в тренд, нужно отслеживать тренды!
Присоединяйтесь и будьте в курсе, как можно РЕАЛЬНО ПОДНИМАТЬ, имея смартфон и интернет: Bitcoin и Telegram, интервью и бизнес идеи, кейсы и курсы, в том числе из приватных источников.
(Подписаться — @delaumoney)
6. Каталог Telegram, для тех, кто ищет новое
А эти ребята рассказывают о различных чатах, каналах и ботах в Telegram. Выделяют их преимущества и подробно рассказывают о каждом из каналов.
Структурированный каталог, в котором вы легко найдете все, что может вас заинтересовать
(Подписаться — @CatalogTelegram)
7. Записки подполковника, истории из жизни и мира гаджетов
Канал ведет 37-летний подполковник запаса. Он рассказывает как, выйдя на пенсию осваивается на «гражданке» после 20 лет армии и одновременно развивает сразу несколько проектов. Среди них — разработка ботов и мобильных приложений, социально-коммерческий проект Академия первой помощи, а также инвестиции в возможности, которые он видит перед собой.
Канал авторский, интересный. Наряду с полезными советами по методам саморегуляции, армейскими бизнес-практиками, есть интересные заметки, связанные с хобби подполковника, например игра на Ханге.
(Подписаться — @otstavnik)
8. Финансовый Монстр, финансовые лайфхаки
Простым и не всегда цензурным языком в этом канале рассказывают о мире финансов изнутри. Даже если вы не торгуете на бирже, узнаете много интересного о деньгах и методах их приумножения.
Познавательно для всех, кто интересуется финансами в том или ином виде.
(Подписаться — @financemonster)
9. Finoman, для предприимчивых
Авторский канал с полезными лайфхаками и советами для роста дохода. Пишут про инвестиции, недвижимость, кредиты, деньги, криптовалюты.
Здесь всё, о чем нужно знать любому простому человеку.
(Подписаться — @finoman)
10. Market Overview, про банки, финансы и экономику
Канал про банки, финансы, экономику. Всё показано максимально доступно: в графиках, таблицах, кратко, лаконично, актуально.
Автор тщательно выбирает и проверяет информацию, всё подкреплено ссылками на источники.
(Подписаться — @MarketOverview)