10 каналов Telegram, которые вам точно понравятся

10 каналов Telegram, которые вам точно понравятсяНа фоне скандалов вокруг Telegram многие пользователи боятся потерять доступ к перепискам.

Даже если его заблокируют, все равно будет возможность пользоваться мессенджером. Переживать на этот счёт не стоит.

А вот подписаться на интересные и трендовые каналы можно уже сейчас.

1. Naked Science, для самых любознательных

Самый популярный канал среди всех официальных СМИ в Telegram. И это по науке! За счет чего? Рассказывают интересно и доступно, это не та скучная наука к которой мы все привыкли.

(Подписаться — @nsmag)

2. DeCenter, всё о биткоине и блокчейне

Самые важные новости криптовалют, блокчейна и децентрализации. Ежедневно здесь собирают подборки интересных статей и новостей о криптовалютах, а так же учат зарабатывать на них.

Обучающие материалы и полезные статьи, помогут разобраться в мире криптовалют и всегда быть в курсе событий.

(Подписаться — @DeCenter)

3. All-in-One Person, для владельцев гаджетов

Подборка обзоров и лайфхаков для владельцев компьютеров и смартфонов на разных платформах Windows, macOS, iOS, Android. Здесь также можно найти скидки на платные и нужные программы.

(Подписаться — @themarfa)

4. Экономика, для деловых людей

Самый авторитетный источник информации об экономике и политике. Эти ребята охватывают любые экономические сферы из всех стран мира. Даже о криптовалютах рассказывают.

Новости выходят активно, каждый час.

(Подписаться — @economika)

5. В школе этому не учат, для желающих стать гуру в личных финансах

Чтобы делать бизнес, нужно вращаться среди тех, кто делает бизнес! Чтобы попасть в тренд, нужно отслеживать тренды!

Присоединяйтесь и будьте в курсе, как можно РЕАЛЬНО ПОДНИМАТЬ, имея смартфон и интернет: Bitcoin и Telegram, интервью и бизнес идеи, кейсы и курсы, в том числе из приватных источников.

(Подписаться — @delaumoney)

6. Каталог Telegram, для тех, кто ищет новое

А эти ребята рассказывают о различных чатах, каналах и ботах в Telegram. Выделяют их преимущества и подробно рассказывают о каждом из каналов.

Структурированный каталог, в котором вы легко найдете все, что может вас заинтересовать

(Подписаться — @CatalogTelegram)

7. Записки подполковника, истории из жизни и мира гаджетов

Канал ведет 37-летний подполковник запаса. Он рассказывает как, выйдя на пенсию осваивается на «гражданке» после 20 лет армии и одновременно развивает сразу несколько проектов. Среди них — разработка ботов и мобильных приложений, социально-коммерческий проект Академия первой помощи, а также инвестиции в возможности, которые он видит перед собой.

Канал авторский, интересный. Наряду с полезными советами по методам саморегуляции, армейскими бизнес-практиками, есть интересные заметки, связанные с хобби подполковника, например игра на Ханге.

(Подписаться — @otstavnik)

8. Финансовый Монстр, финансовые лайфхаки

Простым и не всегда цензурным языком в этом канале рассказывают о мире финансов изнутри. Даже если вы не торгуете на бирже, узнаете много интересного о деньгах и методах их приумножения.

Познавательно для всех, кто интересуется финансами в том или ином виде.

(Подписаться — @financemonster)

9. Finoman, для предприимчивых

Авторский канал с полезными лайфхаками и советами для роста дохода. Пишут про инвестиции, недвижимость, кредиты, деньги, криптовалюты.

Здесь всё, о чем нужно знать любому простому человеку.

(Подписаться — @finoman)

10. Market Overview, про банки, финансы и экономику

Канал про банки, финансы, экономику. Всё показано максимально доступно: в графиках, таблицах, кратко, лаконично, актуально.

Автор тщательно выбирает и проверяет информацию, всё подкреплено ссылками на источники.

(Подписаться — @MarketOverview)