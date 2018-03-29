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Благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» проходит Центральном административном округе
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Благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» проходит Центральном административном округе 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школьному балу» проведут в столице 27 марта.
Ребятам, которые заканчивают школы в Москве, из многодетных и малообеспеченных семей столичные жители могут передать наряды и обувь для выпускного.
Акцию проводит Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Москвичи, которые хотят помочь выпускниками, могут принести одежду, обувь и аксессуары для праздника в Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства «Красносельский». Оно располагается по адресу: Москва, Скорняжный переулок, дом 4. Телефон организации 8 (495) 607-17— 19.
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