Благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» проходит Центральном административном округе 

Благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школьному балу» проведут в столице 27 марта.
Ребятам, которые заканчивают школы в Москве, из многодетных и малообеспеченных семей столичные жители могут передать наряды и обувь для выпускного.
Акцию проводит Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Москвичи, которые хотят помочь выпускниками, могут принести одежду, обувь и аксессуары для праздника в Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства «Красносельский». Оно располагается по адресу: Москва, Скорняжный переулок, дом 4. Телефон организации 8 (495) 607-17— 19.