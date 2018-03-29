Благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» проходит Центральном административном округе 

Управа Пресненского района города Москвы: последние новости

Порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства в период проведения в Российской Федерации