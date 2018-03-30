Курс рубля снижается на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,28рубля, курс евро повысился на 13 копеек, до 70,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта незначительно уступает основным соперникам на открытии торгов, но у нее есть шансы сохранить позитив четверга перед католической Пасхой, допускает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена . Он напоминает, что четверг был последним рабочим днем для большинства зарубежных площадок, ушедших на пасхальные каникулы. Нефтяные контракты в пятницу также не будут торговаться.

«В связи с этим торговля парами доллара и евро с рублем будет проходить на «тонком» рынке. На этом фоне пара USD/RUB может попробовать на прочность уровень в 57 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,9—71,07 рубля», — рассуждает эксперт.

Он отмечает, что инвесторы в четверг проигнорировали негатив, пришедший из Лондона в виде возможного запрета на продажу российских евробондов в Великобритании , о чем поведала газета The Guardian

Продуктовый виджет

Между тем геополитические риски для рубля сохраняются, и будут сдерживать его укрепление, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов . По его словам, «медвежьи» фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для продаж «россиянина».

«Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня не буду, так как в условиях тонкого рынка Forex и при закрытых биржах в странах, отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут с легкостью вернуться обратно к уровням среды на отметки 57,75 рубля за «американца» и 71,05 рубля за единицу европейской валюты соответственно», — комментирует эксперт.