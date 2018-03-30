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Курс рубля снижается на открытии торгов
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Курс рубля снижается на открытии торгов 

Банки.ру 1 час назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,28рубля, курс евро повысился на 13 копеек, до 70,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта незначительно уступает основным соперникам на открытии торгов, но у нее есть шансы сохранить позитив четверга перед католической Пасхой, допускает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. Он напоминает, что четверг был последним рабочим днем для большинства зарубежных площадок, ушедших на пасхальные каникулы. Нефтяные контракты в пятницу также не будут торговаться.
«В связи с этим торговля парами доллара и евро с рублем будет проходить на «тонком» рынке. На этом фоне пара USD/RUB может попробовать на прочность уровень в 57 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,9—71,07 рубля», — рассуждает эксперт.
Он отмечает, что инвесторы в четверг проигнорировали негатив, пришедший из Лондона в виде возможного запрета на продажу российских евробондов в Великобритании, о чем поведала газета The Guardian.
Продуктовый виджет
Между тем геополитические риски для рубля сохраняются, и будут сдерживать его укрепление, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, «медвежьи» фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для продаж «россиянина».
«Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня не буду, так как в условиях тонкого рынка Forex и при закрытых биржах в странах, отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут с легкостью вернуться обратно к уровням среды на отметки 57,75 рубля за «американца» и 71,05 рубля за единицу европейской валюты соответственно», — комментирует эксперт.
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