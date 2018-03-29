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Галерея «Беляево» станет одной из площадок «Тотального диктанта-2017»
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Галерея «Беляево» станет одной из площадок «Тотального диктанта-2017» 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, говорил Константин Паустовский. 14 апреля жители района Конькова смогут проверить свою грамотность, написав «Тотальный диктант». А сделать это можно будет в галерее «Беляево». Там акция стартует в 14.00.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. По сути, это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира.
Авторами диктантов становятся известные писатели, а в качестве дикторов обычно выступали приглашенные, известные люди радио, телевидения, шоу-бизнеса и т. д. Так, в разные годы диктовали проверочный текст Сергей Безруков, Олег Митяев, Дима Билан, Леонид Ярмольник, Дмитрий Быков, Владимир Познер, Константин Хабенский, братья Аскольд и Эдгар Запашные.
Регистрация на все площадки акции в Москве будет открыта на московской странице сайте https://totaldict.ru/msk/ с 5.00 утра 04 апреля 2018 года. Чтобы зарегистрироваться на участие в акции в галерее «Беляево», достаточно выбрать галерею в списке площадок, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Напомним, участие в акции бесплатное!
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