В России появится национальное сообщество для совместного майнинга MineRussia 

Одним из сооснователей и инвесторов стал совладелец и глава корпоративного мессенджера Dialog Никита Голдсмит. Накануне «Сбербанк» приобрел контроль в разработчике мессенджера. В проекте MineRussia участвуют несколько партнеров, которые планируют инвестировать в него $4-5 млн «Пока ситуация складывается таким образом, что мы кормим европейские и азиатские майнинговые пулы. Проект MineRussia призван объединить в себе не только самих майнеров, но и тех, кто занимается, например, разработкой как «железа», так и софта для этой сферы», — прокомментировал инициативу представитель РАКИБ Арсений Щельцин.