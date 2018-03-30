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В России появится национальное сообщество для совместного майнинга MineRussia
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В России появится национальное сообщество для совместного майнинга MineRussia 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Одним из сооснователей и инвесторов стал совладелец и глава корпоративного мессенджера Dialog Никита Голдсмит. Накануне «Сбербанк» приобрел контроль в разработчике мессенджера. В проекте MineRussia участвуют несколько партнеров, которые планируют инвестировать в него $4-5 млн  «Пока ситуация складывается таким образом, что мы кормим европейские и азиатские майнинговые пулы. Проект MineRussia призван объединить в себе не только самих майнеров, но и тех, кто занимается, например, разработкой как «железа», так и софта для этой сферы», — прокомментировал инициативу представитель РАКИБ Арсений Щельцин.
Основные часть мощностей по добыче криптовалюты в мире находятся в Китае (около 60%), далее следуют США и Канада (на них вместе приходится порядка 16%), потом идет Грузия (6%), страны Европы (5%). На Россию приходится только 2% мировых мощностей, говорится в исследовании Bitfury Group.
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