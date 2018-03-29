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Что в Свердловской области подорожало больше всего
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Что в Свердловской области подорожало больше всего 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Индекс потребительских цен в семи регионах Урала в феврале 2018 года составил 2%, сообщили «АиФ-Урал» в Уральском управлении ЦБ РФ.
При этом в январе она равнялась 1,8%, а в декабре 2017 года — 2,1%. В целом же по России в январе-феврале инфляция сохранялась на уровне 2,2%.
На Урале рост цен по большинству товаров и услуг (77%) не превышал 4%. В частности, продовольственные товары подорожали на 1%, непродовольственные — на 2,4%. В сфере платных услуг эта цифра равна 3%.
Менее чем обычно дорожали сыр, мясо, рыба, хлеб, кондитерские изделия, макароны и крупы. Почти никак не изменились цены в сфере общепита. Но имело сезонное ускорение инфляции на плодоовощную продукцию.
Из непродовольственных товаров медленнее росли цены на бензин, обувь и медицинские товары. Однако ускорилась инфляция на легковые автомобили, персональные компьютеры, теле— и электротовары, бытовые приборы, мебель и галантерею.
Специалисты отмечают, что для большинства регионов Урала, был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции. В Свердловской области он равен 1,9%. Для сравнения: Башкортостан и Пермский край — 1,6%, Оренбургская область — 1,7%, Курганская — 2,3%, Челябинская — 2,4%, Тюменская область — 2,6%.
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