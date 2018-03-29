России хотят запретить торговать долговыми бумагами в Великобритании 

России хотят запретить торговать своими суверенными долговыми бумагами на фондовом рынке британской столицы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть это предложение, сообщила газета Guardian. Перевод статьи приводит «Интерфакс». Издание напоминает, что продажи «способствуют развитию российской экономики».
Как утверждает газета, клиринговые палаты Лондона, сотрудничающие с находящимся под санкциями российским банком, помогли ему продать суверенные евробонды на сумму $4 млрд При этом половина из них была реализована на лондонском фондовом рынке.
В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и ЕС существуют лазейки, позволяющие находящимся под санкциями российским банкам действовать на европейских финансовых рынках.
Guardian пишет, что глава комитета по международным дела палаты общин британского парламента Том Тугендхат на минувшей неделе уже трижды выступал с предложением о том, чтобы существующие лазейки закрыть. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон нашел эти предложения «интересными».