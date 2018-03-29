России хотят запретить торговать долговыми бумагами в Великобритании

Как утверждает газета, клиринговые палаты Лондона, сотрудничающие с находящимся под санкциями российским банком, помогли ему продать суверенные евробонды на сумму $4 млрд При этом половина из них была реализована на лондонском фондовом рынке.

В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и ЕС существуют лазейки, позволяющие находящимся под санкциями российским банкам действовать на европейских финансовых рынках.