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Температура воздуха во Владивостоке в среду прогрелась до нового рекорда
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Температура воздуха во Владивостоке в среду прогрелась до нового рекорда 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
В среду, 28 марта, во Владивостоке был превышен абсолютный максимум температуры воздуха для этих суток — +17,2 °С тепла, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду». Прошлое рекордное значение отмечалось в 2015 году и составляло +16,5 °С.
В четверг, 29 марта, в краевой столице будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Максимальная температура +10…+13 °С. Над краем будет расти атмосферное давление, без осадков. Воздух прогреется до +7…+15 °С. Ветер северо-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный.
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