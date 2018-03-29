Температура воздуха во Владивостоке в среду прогрелась до нового рекорда

В среду, 28 марта, во Владивостоке был превышен абсолютный максимум температуры воздуха для этих суток — +17,2 °С тепла, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду». Прошлое рекордное значение отмечалось в 2015 году и составляло +16,5 °С.

В четверг, 29 марта, в краевой столице будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Максимальная температура +10…+13 °С. Над краем будет расти атмосферное давление, без осадков. Воздух прогреется до +7…+15 °С. Ветер северо-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный.