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Юная жительница Канады выиграла в лотерею пожизненное еженедельное пособие
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Юная жительница Канады выиграла в лотерею пожизненное еженедельное пособие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Жительница Канады купила лотерейный билет на день рождения и выиграла возможность получать одну тысячу долларов каждую неделю на протяжении всей жизни, сообщает издание Toronto Star.
Как пишет издание, Шарли Лагард на свой 18-й день рождения купила бутылку шампанского и первый в своей жизни лотерейный билет со стирающимся слоем. Билет оказался выигрышным — девушка могла выбрать единоразовую выплату в 1 миллион долларов или 1 тысячу долларов каждую неделю в течение всей жизни.
Лагард обратилась к финансовому консультанту. Он посоветовал девушке выбрать второй вариант, так как эта сумма не будет облагаться налогом и будет равна заработной плате в размере более 100 тысяч долларов в год.
Ожидаемая продолжительность жизни в Канаде — 84 года, так что Лагард получит в общей сложности около 800 тысяч.
Полученную сумму Лагард планирует потратить на путешествия и обучение фотографии.
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