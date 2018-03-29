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Молодая жительница Канады выиграла в лотерею $1 тысячу в неделю пожизненно
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Молодая жительница Канады выиграла в лотерею $1 тысячу в неделю пожизненно 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Жительница Канады купила лотерейный билет на день рождения и выиграла возможность получать одну тысячу долларов каждую неделю на протяжении всей жизни, сообщает РИА Новости.
Шарли Лагард на свой 18-й день рождения купила бутылку шампанского и первый в своей жизни лотерейный билет со стирающимся слоем. Билет оказался выигрышным — девушка могла выбрать единоразовую выплату в 1 миллион долларов или 1 тысячу долларов каждую неделю в течение всей жизни.
Лагард обратилась к финансовому консультанту. Он посоветовал девушке выбрать второй вариант, так как эта сумма не будет облагаться налогом и будет равна заработной плате в размере более 100 тысяч долларов в год.
Ожидаемая продолжительность жизни в Канаде — 84 года.
Деньги Лагард планирует потратить на путешествия и обучение фотографии.
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