Аукцион на ремонт дорог объявили в Глазове

Глазов. Удмуртия . В Глазове объявили аукцион на ремонт дорог в 2018 году. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 417 824 333,33 рубля.

Торги намечены на 16 апреля, а заявки принимаются до 11 апреля.

Согласно условиям контракта, победитель аукциона обязан выполнить дорожные работы до 15 октября 2018 года.

Как отмечают в пресс-службе города, остальные средства субсидии направят на привлечение специализированной организации, которая будет осуществлять внешний надзор и контроль качества.