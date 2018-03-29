Аукцион на ремонт дорог объявили в Глазове 

Глазов. Удмуртия. В Глазове объявили аукцион на ремонт дорог в 2018 году. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 417 824 333,33 рубля.
Торги намечены на 16 апреля, а заявки принимаются до 11 апреля.
Согласно условиям контракта, победитель аукциона обязан выполнить дорожные работы до 15 октября 2018 года.
Как отмечают в пресс-службе города, остальные средства субсидии направят на привлечение специализированной организации, которая будет осуществлять внешний надзор и контроль качества.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о ремонте 45% дорог Глазова за счет дополнительных средств — 422 млн рублей.