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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,55% — до $69,91 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,45, составив $64,67 за баррель.
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