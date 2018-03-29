Накануне Святой Пасхи в Костроме подешевели продукты для кулича

Мука, масло и сахар и прочие необходимые для пасхального кулича продукты дешевеют, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом говорят данные Костромастата за этот год.

Правда, падение цен — копеечное, но зато продолжается оно с начала года. В частности, килограмм сахара в 2018 г. подешевел на 80 копеек за килограмм, сливочное масло — на 2 рубля 40 копеек, а мука — на 6 копеек. Сметана стала дешевле на 50 копеек, молоко жирностью в 2,5% — на 5 копеек. Яйца, напротив, в цене растут — подорожали с начала года на 15 копеек.

Поедать кулич без чашки черного чая — как-то странно. И тут цены порадовали! Килограмм чая в Костроме с начала года упал в цене на 15 рублей.

Отметим, что, судя по данным Костромастата, с начала года немного подешевели все продукты. Исключение — селедка, которая выросла в цене на 3 рубля, и маргарин — подорожал на 4 рубля.