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Накануне Святой Пасхи в Костроме подешевели продукты для кулича
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Накануне Святой Пасхи в Костроме подешевели продукты для кулича 

Kostroma.Today 35 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Мука, масло и сахар и прочие необходимые для пасхального кулича продукты дешевеют, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом говорят данные Костромастата за этот год.
Правда, падение цен — копеечное, но зато продолжается оно с начала года. В частности, килограмм сахара в 2018 г. подешевел на 80 копеек за килограмм, сливочное масло — на 2 рубля 40 копеек, а мука — на 6 копеек. Сметана стала дешевле на 50 копеек, молоко жирностью в 2,5% — на 5 копеек. Яйца, напротив, в цене растут — подорожали с начала года на 15 копеек.
Поедать кулич без чашки черного чая — как-то странно. И тут цены порадовали! Килограмм чая в Костроме с начала года упал в цене на 15 рублей.
Отметим, что, судя по данным Костромастата, с начала года немного подешевели все продукты. Исключение — селедка, которая выросла в цене на 3 рубля, и маргарин — подорожал на 4 рубля.
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