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Арбитраж Приморья запретил продавать помещения, фигурировавшие в деле Мещерякова
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Арбитраж Приморья запретил продавать помещения, фигурировавшие в деле Мещерякова 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о зданиях и помещениях, расположенных по адресам: Светланская, 47; проспект Острякова, 24; Луцкого, 21; Пограничная, 15а; Уткинская, 1; Батарейная, 6 а, сообщает ИА PrimaMedia.
Данное имущество выбыло из собственности государства в результате действий бывшего руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова, экс-председателя комитета по управлению госимуществом Приморья Владимира Книжника и других лиц. Всего в списке значатся 26 объектов.
«Дело Мещерякова» было возбуждено в 2007 году. В его основу легла распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. Федеральную собственность продавали незаконно примерно за 10% от рыночной стоимости. Купленные на торгах объекты затем перепродавались уже по рыночным ценам.
Мещеряков и Книжник были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе за махинации с земельными участками был осужден бывший глава Хасанского района Александр Нарыжный. Ущерб от его действий оценили в 62 млн рублей.
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