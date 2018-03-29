Арбитраж Приморья запретил продавать помещения, фигурировавшие в деле Мещерякова

Речь идет о зданиях и помещениях, расположенных по адресам: Светланская, 47; проспект Острякова, 24; Луцкого, 21; Пограничная, 15а; Уткинская, 1; Батарейная, 6 а, сообщает ИА PrimaMedia.

Данное имущество выбыло из собственности государства в результате действий бывшего руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова , экс-председателя комитета по управлению госимуществом Приморья Владимира Книжника и других лиц. Всего в списке значатся 26 объектов.

«Дело Мещерякова» было возбуждено в 2007 году. В его основу легла распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. Федеральную собственность продавали незаконно примерно за 10% от рыночной стоимости. Купленные на торгах объекты затем перепродавались уже по рыночным ценам.

Мещеряков и Книжник были приговорены к длительным срокам лишения свободы.