Школы Удмуртии получат новое оборудование для сдачи ЕГЭ

Ижевск. Удмуртия . Районы и города Удмуртской Республики начали получать новое оборудование для проведения Единого государственного экзамена по новым требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Удмуртии.

В 2018 году при проведении ЕГЭ применят новшество — печать и сканирование контрольно-измерительных материалов прямо на месте в пункте проведения экзаменов. Задания теперь приходят не на бумажном носителе, а на опломбированном диске, который прямо перед экзаменом вскрывается и затем задания распечатываются прямо в аудитории.

«Охват этих мероприятий должен быть 100%… У нас во всех 53 пунктах проведения экзаменов в Удмуртской Республике будут осуществляться эти процедуры, печать и сканирование контрольно-измерительных материалов, для сравнения — в 2017 году они проводились только в 3 из 53», — рассказала начальник управления общего образования министерства Лариса Пластинина.

Необходимое оборудование докуплено за счёт средств регионального бюджета в размере 40 млн рублей. Представители школ начали получать оборудование с 22 марта. До 10 апреля вся техника будет установлена в пунктах проведения экзаменов.