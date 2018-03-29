У ФРС появился повод для паники

У ФРС есть повод для паники

Обвал на фондовых рынках не утихает, однако, возможно, это не просто стечение обстоятельства, а своего рода план.

Фондовые индексы в США и по всему миру понесли уже достаточно серьезные потери, чтобы этот год вошел в историю. Тем не менее, стоит обратить внимание на основные причины такого поведения рынков. Напомним, что первый звонок прозвенел в начале февраля, когда доходости по американским казначейским бумагам выросли настолько высоко, что отдача от вложений в трежерис стала выше, чем дивидендная доходность.

Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что американцам нужно было увеличивать займы, а делать это при слишком высокой доходности просто невозможно, так как на обслуживание долга будет уходить все больше денег.

Инструментов по снижению доходностей — не так много, один из наиболее верных — рыночная паника, которая заставляет участников покупать безопасные активы.

Возможно, текущий обвал был спровоцирован специально, чтобы как раз опустить доходность.

Действительно, сейчас мы видим, что ставки по десятилетним трежерис стали значительно ниже — приближаются к отметке в 2,75%.

Учитывая тот факт, что в начале года мы стали свидетелями мощнейших распродаж на рынке американского долга, операцию в целом можно назвать успешной, во всяком случае тренд сломлен.

Но есть еще одна проблема, которая заботит монетаристов, да и просто участников рынка — плоскость кривой доходности.

Разница между 30-летними и 2-летними трежерис опустилась до минимума с октября 2007 г.

Согласно протоколу заседания ФРС , состоявшегося 30-31 января (это последний протокол, который был опубликован на данный момент), некоторые представители регулятора призывали внимательно следить за динамикой кривой доходности, поскольку ее наклон дает очень тревожные сигналы.

Также, напомним, ФРБ Сан-Франциско публиковал доклад, в котором напоминал, что плоская кривая является верным опережающим индикатором ухудшения состояния экономики уже на протяжении 60 лет.

Очевидно, Федеральная резервная система ломает голову на решением все описанных выше проблем, но пока уверенности в действиях не прослеживается, скорее они похожи на панику.