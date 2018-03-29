Вводимые в России структурные расписки привлекут дополнительные инвестиции

Российские инвесторы получат возможность вкладывать деньги в новый вид российских эмиссионных ценных бумаг — структурные расписки, которые предусматривают в зависимости от наступления или ненаступления определённых обстоятельств выплату владельцу номинальной стоимости или её части.

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Государственной Думы группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым . Документ был принят во втором чтении 21 марта.

Актуальность законопроекта разработчики поясняют отсутствием в российском законодательстве нормы, допускающей выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих возврата их владельцам полной стоимости. Поэтому участники рынка для выпуска подобных инструментов вынуждены привлекать иностранные юрлица. Однако введение антироссийских санкций ограничило возможности российских игроков и стало причиной потери части доходности.

По мнению авторов, структурные расписки будут пользоваться спросом у инвесторов, так как расширяются возможности по их оплате. Расчёт можно будет произвести деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При этом законодатели исключили для расписок право на досрочное погашение, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.

Выпускать структурные расписки смогут кредитные организации, брокеры и дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов. Приобретать их смогут только квалифицированные инвесторы. Однако Центробанк будет вправе в своих нормативах устанавливать условия, при которых бумаги будут предлагаться неограниченному кругу лиц.

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть проект федерального закона в третьем чтении 29 марта.

Ранее « Парламентская газета » сообщала о принятых во втором чтении 14 поправках, большая часть из которых была обусловлена заменой понятия «структурная облигация» на «структурная расписка». Это связано с тем, что с 1 июня 2018 года статья 816 Гражданского кодекса, содержащая понятие «облигация», будет признана утратившей силу.

В том числе поправки предлагают предусмотреть так называемый десятидневный период охлаждения, в продолжении которого инвесторы смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении структурных облигаций и потребовать возврата внесённых денежных средств.

По оценкам авторов законопроекта, в настоящее время объём находящихся в обращении на мировом финансовом рынке структурных продуктов составляет около 2 трлн долларов, ежегодный объём продаж — около 500 млрд долларов. При этом более 70% всех выпущенных структурных продуктов приходится на продукты с частичной защитой капитала.