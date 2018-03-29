Бывший президент Перу попал в больницу

Бывший президент Перу Альберто Фухимори был срочно госпитализирован в связи с сильным обезвоживанием, ставшим следствием гастроэнтероколита. В настоящее время жидкость вводится пациенту внутривенно, его состояние улучшается, передает РИА Новости

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы, был помилован президентом Педро Кучински из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Он был главой государства с 1990 по 2000 годы. Фухимори присвоил 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы об убийствах, взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкупы.