Ещё
Бывший президент Перу попал в больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бывший президент Перу попал в больницу 

Российская Газета 54 минуты назад
Бывший президент Перу Альберто Фухимори был срочно госпитализирован в связи с сильным обезвоживанием, ставшим следствием гастроэнтероколита. В настоящее время жидкость вводится пациенту внутривенно, его состояние улучшается, передает РИА Новости.
Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы, был помилован президентом Педро Кучински из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
Он был главой государства с 1990 по 2000 годы. Фухимори присвоил 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы об убийствах, взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкупы.
Российская Газета: последние новости
Беларусь первой в мире комплексно введет криптовалюты в закон Хакеры похитили в Японии криптовалюты на шесть миллионов долларов Резко вырос спрос на паспортные программы Кипра
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева523
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ233
Британцы ужаснулись супероружию России189
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине645
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово369
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение