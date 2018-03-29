Более 300 населенных пунктов Якутии подвержены угрозе от лесных пожаров

Власти Якутии планируют расширить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров, с 299 до 316. Постановление о поддержке законопроекта о мерах по защите населения от лесных пожаров принято на заседании правительства в четверг.

«Проектом утверждается перечень населенных пунктов, расположенных на территории республики, подверженных угрозе лесных пожаров в количестве 316. В 2016 году было 299, в 2017 — также 299», — сообщил председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Зайцев

Теперь законопроект рассмотрят на сессии регионального парламента 25−26 апреля. Документ согласован с ГУ МЧС РФ по региону, профильными ведомствами, добавил Зайцев.

Ранее сообщалось, что объем субвенций, который получит в 2018 году Якутия из федерального бюджета на тушение лесных пожаров и мониторинг, будет увеличен на 254 млн рублей и составит 620 млн рублей. В 2017 году общая площадь активного горения на территории регионов превысила 1700 гектаров.