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Более 300 населенных пунктов Якутии подвержены угрозе от лесных пожаров
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Более 300 населенных пунктов Якутии подвержены угрозе от лесных пожаров 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Власти Якутии планируют расширить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров, с 299 до 316. Постановление о поддержке законопроекта о мерах по защите населения от лесных пожаров принято на заседании правительства в четверг.
«Проектом утверждается перечень населенных пунктов, расположенных на территории республики, подверженных угрозе лесных пожаров в количестве 316. В 2016 году было 299, в 2017 — также 299», — сообщил председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Зайцев.
Теперь законопроект рассмотрят на сессии регионального парламента 25−26 апреля. Документ согласован с ГУ МЧС РФ по региону, профильными ведомствами, добавил Зайцев.
Ранее сообщалось, что объем субвенций, который получит в 2018 году Якутия из федерального бюджета на тушение лесных пожаров и мониторинг, будет увеличен на 254 млн рублей и составит 620 млн рублей. В 2017 году общая площадь активного горения на территории регионов превысила 1700 гектаров.
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