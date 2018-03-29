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Китайская корпорация Hainan Airlines Airport выиграла право на эксплуатацию международного аэропорта в Болгарии
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Китайская корпорация Hainan Airlines Airport выиграла право на эксплуатацию международного аэропорта в Болгарии 

ИА Синьхуа 47 минут назад
София, 28 марта /Синьхуа/ — Китайская корпорация Hainan Airlines Airport приняла участие и выиграла через европейское межгосударственное объединение тендер на проект расширения и эксплуатации международного аэропорта в болгарском городе Пловдив. Об этом сегодня сообщило правительство Болгарии. Таким образом, компания получает право на эксплуатацию указанного аэропорта на 35 лет.
Как указывается в официальном заявлении правительства Болгарии, по результатам тендера Hainan Airlines Airport предстоит инвестировать более 79 млн евро /около 98 млн долларов США/ в переустройство и расширение аэропорта, а также взять на себя эксплуатацию комплекса в течение 35 лет.
Международный аэропорт Пловдив — второй после аэропорта Франкфурт-Хан в Германии европейский аэропорт, который будет находиться под управлением Hainan Airlines Airport. —0—
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