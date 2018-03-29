Фермеры XXI века. Почему москвичи продолжают покупать оборудование для майнинга

Жители столицы продолжают активно скупать стационарные компьютеры для создания домашних ферм по добыче криптовалюты. Исследование, проведенное популярным сайтом для размещения объявлений, показывает, что за прошедший год спрос на эту категорию компьютеров вырос на 15,5 пункта, при том, что сами устройства подорожали почти втрое.

"По итогам года (январь 2018-го к январю 2017-го) спрос в подкатегории «Настольные компьютеры» в Москве вырос на 15,5 п.п. Средняя стоимость выросла на 294% от 22,7 тысячи рублей в январе 2017 года до 89,5 тысячи рублей в январе 2018-го. К таким результатам привело увеличение интереса к майнингу: добыча криптовалюты заставила россиян по-новому взглянуть на десктопы", — говорится в исследовании.

Также отмечается, что за последние годы стационарные компьютеры уступали по объемам продаж ноутбукам и планшетам. Однако в прошлом году, на волне популярности биткойна спрос на них начал стремительно расти.

График спроса на настольные ПК примерно отражает динамику курса биткойна: вместе с его ростом в июне 2017 года востребованность десктопов увеличилась на 3,2%. Далее курс рос на протяжении всего 2017 года, спрос — вслед за ним. Своего максимума курс биткойна достиг в декабре 2017 года, а пик востребованности настольных ПК в целом по стране пришелся на январь 2018-го.

Эта тенденция не удивляет профессионалов. Поскольку концепция криптовалют очень грамотно вписывается в человеческую психологию, затрагивая мощные глубинные стимулы, отмечает врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН, психолог Александр Федорович.

"Людям представляется, что криптовалюта — это то, что зарабатывается очень легко. То есть, «деньги из воздуха», ведь для этого не нужно прикладывать усилий — достаточно лишь нажать кнопку на компьютере, за которым мы и так проводим целые дни. С другой стороны, в информационном пространстве много грамотных вбросов о том, что когда-то кто-то вложил в биткойн тысячу рублей, а теперь получил миллионы. Что вызывает желание подражать, приобщиться к успеху", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что поскольку у нас — общество потребления, постольку одним из главных стремлений остается желание быть успешным. Успех же оценивается по умению быстро и без усилий получать материальные блага. Чем быстрее человек разбогател и чем меньше сил при этом потратил, тем он будет считаться успешнее. И тем больше будет людей, которые захотят быть его последователями. Психолог считает, что эта тенденция будет популярна еще примерно пять лет.

А спрос на компьютеры и комплектующие для майнинга криптовалют будет оставаться высоким до тех пор, пока будет популярно само это занятие. В процессе добычи цифровых денег есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, отмечает администратор городского агрегатора «Чудо техники» Михаил Давыдов

"Существуют два вида майнингового оборудования: фермы из видеокарт и ASIC. Майнинговые фермы собираются из нескольких видеокарт, подключаемых к материнской плате. Количество видеокарт зависит от количества слотов PCI на материнской плате. ASIC — специальное оборудование с большим количеством логических чипов, которые расшифровывают конкретную формулу, то есть настроены на какую-то одну криптоволюту", — объяснил он.

Таким образом, ASIC намного производительнее ферм на видеокартах, но его почти невозможно перепрограммировать на другую валюту. А кустарные попытки сделать это, ожидаемо приводят к порче оборудования. Есть и другие факторы.

"Держать майнинговую ферму дома очень накладно из-за большого выделения тепла и высокого энергопотребления — от 1 кВт/ч. Придется изолировать комнату и обеспечить хорошую вентиляцию. Фермы часто выходят из строя, а их ремонт обходится дорого из-за сложности диагностики. Для ремонта требуется высокий уровень компетенции «радиоинженер» и профессиональное оборудование. Больше 30% нового оборудования выходит из строя в самом начале работы", — сказал Давыдов.

Поэтому у пользователей, которые занимаются майнингом на любительском уровне и не соблюдают всех условий эксплуатации, будет постоянно присутствовать потребность в обновлении или замене аппаратуры. А значит, и предложение на рынке будет держаться на стабильно высоком уровне.

Павел Медведев. Тем не менее, надежность такого заработка, как и ликвидность самих криптовалют в долгосрочной перспективе вызывают сомнения. Главным образом потому, что биткойны и прочие «цифровые» деньги не подкреплены ничем, кроме, собственно, интереса людей, отмечает финансовый омбудсмен РФ

"Хотя нам и объявили о начале эры цифровой экономики, но многие забывают о том, что любая валюта должна быть подкреплена чем-то значительным. Это могут быть материальные ценности или обязательства: причем как частные, так и общественные. У биткойна и любой другой криптовалюты этого нет. Поэтому они, по сути, являются «фантиками Мавроди», просто с большим масштабом", — объяснил эксперт.

При этом он считает, что даже в долгосрочной перспективе у криптовалюты нет шансов стать основой реальной экономики.