Исследователи: майнеры зарабатывают больше криптовалютных спекулянтов

Исследователи Калифорнийского университета произвели ряд вычислений, в ходе которых пришли к выводу, что спекуляция криптовалютами гораздо менее выгодна, чем майнинг, — пишет Cryptovest.

Группа исследователей анализировала потенциал поступлений от майнинга и сравнивала его со спекуляцией почти двух десятков альткоинов. При этом Биткоин, Лайткоин и Эфириум наряду с другими популярными криптовалютами участия в исследовании не принимали.

В ходе исследований учёные взяли реальные торговые данные и приняли в расчёт расходы на майнинг, после чего они пришли к выводу, что доход от майнинга более стабилен и менее рискован, нежели попытки заработать на спекуляции альткоинами. Возврат инвестиций в майнинге составил от 7 до 18 процентов, в то время как спекулянты получили от -1 до 0,5 процента дохода.

Объективности ради исследователи сообщают, что криптовалютный рынок весьма нестабилен, а исследование длилось всего несколько дней, поэтому прогноз, выданный специалистами, следует считать краткосрочным. Хуанг отметил, что если бы исследования продолжались больше недели, то и его результаты могли бы быть абсолютно противоположными.

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