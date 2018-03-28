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Исследователи: майнеры зарабатывают больше криптовалютных спекулянтов
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Исследователи: майнеры зарабатывают больше криптовалютных спекулянтов 

Hi-News.ru 53 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
Исследователи Калифорнийского университета произвели ряд вычислений, в ходе которых пришли к выводу, что спекуляция криптовалютами гораздо менее выгодна, чем майнинг, — пишет Cryptovest.
Группа исследователей анализировала потенциал поступлений от майнинга и сравнивала его со спекуляцией почти двух десятков альткоинов. При этом Биткоин, Лайткоин и Эфириум наряду с другими популярными криптовалютами участия в исследовании не принимали.
В ходе исследований учёные взяли реальные торговые данные и приняли в расчёт расходы на майнинг, после чего они пришли к выводу, что доход от майнинга более стабилен и менее рискован, нежели попытки заработать на спекуляции альткоинами. Возврат инвестиций в майнинге составил от 7 до 18 процентов, в то время как спекулянты получили от -1 до 0,5 процента дохода.
Объективности ради исследователи сообщают, что криптовалютный рынок весьма нестабилен, а исследование длилось всего несколько дней, поэтому прогноз, выданный специалистами, следует считать краткосрочным. Хуанг отметил, что если бы исследования продолжались больше недели, то и его результаты могли бы быть абсолютно противоположными.
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