Законопроект о цифровых финансовых активах давно обсуждался на экспертных площадках. На данном этапе главная цель состоит в том, чтобы просто ввести это новое явление в правовое поле и уже от этого двигаться дальше.
Законопроект не делает предпринимательской деятельностью любой майнинг, то есть генерацию криптовалют. Поэтому майнеры-одиночки, «кующие» виртуальные деньги, могут вздохнуть спокойно. Те же, кто осуществляет эту деятельность в промышленных масштабах, будут считаться предпринимателями с соответствующими налогами. Что именно считать «масштабным», определит правительство — оценивать будут потребление электричества.
Некоторое время назад обсуждалась идея о том, чтобы требовать идентификации от каждого владельца криптовалют. Это нереализуемое требование, и в законопроекте его уже, к счастью, нет. Но чтобы купить или продать криптовалюту, идентификацию пройти придется.
В случае принятия законопроекта зарубежным онлайн-биржам придется либо получить разрешение на работу в России, либо не предоставлять свои услуги в нашей стране. Сами криптовалюты авторы предлагают считать особым типом актива, что тоже соответствует мировой практике. При получении дохода от инвестирования в биткоин или его аналоги придется заплатить налог. Наконец, в законопроекте регулируется ICO, то есть привлечение инвестиций путем продажи цифровых токенов — аналогов акций. Максимальная сумма вложений от инвесторов «с улицы» будет ограничена.
В целом законопроект соответствует мировой практике. Если он будет принят в предложенной редакции, то никакого драматического эффекта на оборот криптовалют в России не создаст. Возможно, наоборот — придаст юридической определенности и поспособствует развитию рынка. Но нужно понимать две вещи. Первое — закон очень рамочный. Самые интересные вещи вынесены за скобки, на уровень подзаконных актов. Они будут подготовлены ЦБ и правительством, и, вероятно, вокруг них будет сломано немало копий. Второе — текст может претерпеть изменения в процессе чтений. Будем за этим наблюдать.