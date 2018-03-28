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Законопроект о цифровых финансовых активах давно обсуждался на экспертных площадках. На данном этапе главная цель состоит в том, чтобы просто ввести это новое явление в правовое поле и уже от этого двигаться дальше.

Законопроект не делает предпринимательской деятельностью любой майнинг, то есть генерацию криптовалют. Поэтому майнеры-одиночки, «кующие» виртуальные деньги, могут вздохнуть спокойно. Те же, кто осуществляет эту деятельность в промышленных масштабах, будут считаться предпринимателями с соответствующими налогами. Что именно считать «масштабным», определит правительство — оценивать будут потребление электричества.

Некоторое время назад обсуждалась идея о том, чтобы требовать идентификации от каждого владельца криптовалют. Это нереализуемое требование, и в законопроекте его уже, к счастью, нет. Но чтобы купить или продать криптовалюту, идентификацию пройти придется.

В случае принятия законопроекта зарубежным онлайн-биржам придется либо получить разрешение на работу в России , либо не предоставлять свои услуги в нашей стране. Сами криптовалюты авторы предлагают считать особым типом актива, что тоже соответствует мировой практике. При получении дохода от инвестирования в биткоин или его аналоги придется заплатить налог. Наконец, в законопроекте регулируется ICO, то есть привлечение инвестиций путем продажи цифровых токенов — аналогов акций. Максимальная сумма вложений от инвесторов «с улицы» будет ограничена.