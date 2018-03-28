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Активисты из Отрадного запустили акцию «Добрые крышечки»
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Активисты из Отрадного запустили акцию «Добрые крышечки» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Благотворительная акция «Добрые крышечки» проходит в школе №1554 с начала марта. Ее организовали активисты детской общественной организации «Искатели». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, акция продлится до 15 апреля.
— Сейчас идет активный сбор «добрых крышечек» на покупку специального прибора — вертикализатора для маленькой Виктории Ф. Такое вспомогательное устройство позволяет ребенку с ограниченными возможностями принимать вертикальное положение с целью профилактики негативных последствий длительного пребывания сидя и лежа. Прибор стоит чуть больше 200 тысяч рублей, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что в пересчете на крышечки — 9,5 тонн — это получится больше двух полных грузовиков. (вт)
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