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Обеспечением новой мексиканской криптовалюты стал перец чили
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Обеспечением новой мексиканской криптовалюты стал перец чили 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Чаще всего криптовалюта не имеет под собой никакого реального обеспечения. Отсутствие осязаемого актива — одно из наиболее серьезных препятствий для ее принятия мировым сообществом в качестве полноценного платежного инструмента. Изредка все же появляются криптовалюты, создатели которых пытаются строить свою экономическую модель на основе осязаемых товаров. Например, Венесуэла положила в основу своей El Petro нефть, а теперь своя криптовалюта появилась и у мексиканских фермеров, выращивающих перец чили. Называется она Habanero Chili Agrocoin, а разработали ее в компании Amar Hidroponia.
Криптомонеты Habanero Chili Agrocoin могут быть обменены по курсу 1 монета = 500 мексиканских песо. Владение монетой гарантирует держателю право на один квадратный метр гидропонного комплекса в небольшом мексиканском городке Леоне Викарио. С одного квадратного метра площади Amar Hidroponia планирует собирать до шести килограммов перца. Расчеты показали, что рентабельность вложений составляет минимум 30% в год, об этом заявил генеральный директор Amar Hidroponia, сеньор Пабло Артеаги Веги.
Спрос на перец чили гарантирован и не зависит ни от времени года, ни от климата, ни от экономического состояния государства. Сейчас цена одного килограмма равна 70 песо, при этом наиболее качественные плоды отправляются в соседние США (около 80% урожая), то, что осталось — продается внутри страны. Нынешний объем посева Amar Hidroponia в настоящее время составляет пять Га. Выпуск криптовалюты Habanero Chili Agrocoin позволит, во-первых, привлечь новых инвесторов, а во-вторых, дополнительно расширить эти пространства на радость любителям «остренького».
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