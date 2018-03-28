Обеспечением новой мексиканской криптовалюты стал перец чили

Чаще всего криптовалюта не имеет под собой никакого реального обеспечения. Отсутствие осязаемого актива — одно из наиболее серьезных препятствий для ее принятия мировым сообществом в качестве полноценного платежного инструмента. Изредка все же появляются криптовалюты, создатели которых пытаются строить свою экономическую модель на основе осязаемых товаров. Например, Венесуэла положила в основу своей El Petro нефть, а теперь своя криптовалюта появилась и у мексиканских фермеров, выращивающих перец чили. Называется она Habanero Chili Agrocoin, а разработали ее в компании Amar Hidroponia.

Криптомонеты Habanero Chili Agrocoin могут быть обменены по курсу 1 монета = 500 мексиканских песо. Владение монетой гарантирует держателю право на один квадратный метр гидропонного комплекса в небольшом мексиканском городке Леоне Викарио. С одного квадратного метра площади Amar Hidroponia планирует собирать до шести килограммов перца. Расчеты показали, что рентабельность вложений составляет минимум 30% в год, об этом заявил генеральный директор Amar Hidroponia, сеньор Пабло Артеаги Веги.