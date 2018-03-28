Росстат уточнил объем ввода жилья в 2017 году: он составил 79,2 млн кв. м (графики) 

Об этом сообщил министр строительства Михаил Мень. Фото: www.minstroyrf.ru «Объем ввода жилья в России в 2017 году составил 79,2 млн кв. метров, что на 1,2% меньше показателя 2016 года, когда было построено 80,2 млн кв. метров, — отметил глава ведомства в среду на Всероссийском селекторном совещании с регионами. — Аналитики прогнозировали падение данного показателя минимум на 4—5%, поэтому итоговые показатели за прошедший год для отрасли можно назвать очень успешными», — резюмировал Михаил Мень (на фото). По словам чиновника, достичь таких результатов помогла эффективная реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», которая стимулировала строительство 8,3 млн кв. м жилья в российских регионах. Важно отметить, заявил министр, что в 2017 году было введено 44,9 млн кв. м стандартного жилья, что на 5 млн кв. м больше, чем годом ранее. За время работы Минстроя России этот показатель увеличился на 18 млн кв. м: с 26,9 млн кв. м в 2013 году до 44,9 млн — в прошлом. Регионами лидерами по вводу жилья по итогам 2017 года стали: Московская область, (8,798 млн кв. м), Краснодарский край (4,668 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,536 млн кв. м). Напомним, что ранее Росстат сообщал о том, что ввод жилья в прошлом году в стране снизился на 2,1% относительно 2016 года, составив 78,6 млн кв.м. Таким образом, по уточненным данным ввод жилья в 2017 году оказался на 1,27% меньше показателей ввода в 2016 году. «По нашим оценкам, в 2018 году мы можем выйти на 80 млн кв. м, 2019 год тоже может быть неплохим. В 2020 году может быть проседание из-за новых требований к застройщикам, но потом ситуация адаптируется», — говорил ранее Михаил Мень.