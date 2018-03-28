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Дом Снегирева на Плющихе продан на конкурсе за 186,5 млн рублей
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Дом Снегирева на Плющихе продан на конкурсе за 186,5 млн рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Исторический особняк конца XIX века «Дом Снегирева» с земельным участком продан на открытом конкурсе, сообщает организатор торгов Дом. РФ (ранее — АИЖК). Здание расположено по адресу: улица Плющиха, д. 62, строение 2. Победителем торгов стало АО «Новая высота».
Площадь двухэтажного дома составляет 546 кв. м, общая площадь участка — 0,15 га. Дом окружает небольшой сад с плодовыми деревьями.
В конкурсе, который стартовал месяц назад, участвовали шесть интересантов. «Начальная стоимость лота составляла 156,3 млн рублей. Победитель предложил цену в 186,5 млн рублей», — отмечается в сообщении.
По данным СПАРК, бенефициаром АО «Новая высота» является Марина Яцук, генеральным директором — Светлана Филиппова.
Объект является памятником архитектуры федерального значения.
Особняк построен в 1893-1894 годах по заказу профессора медицинских наук Владимира Снегирева. Усадьба построена в традициях европейского средневековья по проекту архитектора Романа Клейна. В ней Снегирев прожил с 1895 по 1916 год. После Октябрьской революции дом национализировали. В советское время в доме располагались различные административные учреждения. С 2014 года здание находится в собственности РФ. Долгое время здание не использовалось, отметили в Дом.РФ.
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