Дом Снегирева на Плющихе продан на конкурсе за 186,5 млн рублей

Исторический особняк конца XIX века «Дом Снегирева» с земельным участком продан на открытом конкурсе, сообщает организатор торгов Дом. РФ (ранее — АИЖК). Здание расположено по адресу: улица Плющиха, д. 62, строение 2. Победителем торгов стало АО «Новая высота». Площадь двухэтажного дома составляет 546 кв. м, общая площадь участка — 0,15 га. Дом окружает небольшой сад с плодовыми деревьями. В конкурсе, который стартовал месяц назад, участвовали шесть интересантов. «Начальная стоимость лота составляла 156,3 млн рублей. Победитель предложил цену в 186,5 млн рублей», — отмечается в сообщении. По данным СПАРК, бенефициаром АО «Новая высота» является Марина Яцук, генеральным директором — Светлана Филиппова Объект является памятником архитектуры федерального значения. Особняк построен в 1893-1894 годах по заказу профессора медицинских наук Владимира Снегирева. Усадьба построена в традициях европейского средневековья по проекту архитектора Романа Клейна . В ней Снегирев прожил с 1895 по 1916 год. После Октябрьской революции дом национализировали. В советское время в доме располагались различные административные учреждения. С 2014 года здание находится в собственности РФ. Долгое время здание не использовалось, отметили в Дом.РФ.