Акция по утилизации старой техники стартовала в Красногорске

К Дому правительства можно принести отработавшие компьютеры, принтеры, стиральные машины, микроволновки, телефоны и гаджеты.

Организаторами акции выступили Фонд рационального природопользования и Министерство имущественных отношений Московской области . По данным специалистов, неправильная утилизация электроприборов увеличивает нагрузку на мусорные полигоны. Самым оптимальным вариантом является переработка техники. 80% компонентов можно отправить на вторичное сырье. В прошлом году в акции в области участвовали более 30 организаций, которые собрали более 7 тонн электроники.

В 2018 году удалось собрать уже 40 тонн списанной техники. Приняли участие и муниципальные образования и министерство Московской области. В правительстве области эта акция будет проходить ежеквартально

— Игорь Судинов, начальник управления Министерства имущественных отношений МО.