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Акция по утилизации старой техники стартовала в Красногорске
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Акция по утилизации старой техники стартовала в Красногорске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
К Дому правительства можно принести отработавшие компьютеры, принтеры, стиральные машины, микроволновки, телефоны и гаджеты.
Организаторами акции выступили Фонд рационального природопользования и Министерство имущественных отношений Московской области. По данным специалистов, неправильная утилизация электроприборов увеличивает нагрузку на мусорные полигоны. Самым оптимальным вариантом является переработка техники. 80% компонентов можно отправить на вторичное сырье. В прошлом году в акции в области участвовали более 30 организаций, которые собрали более 7 тонн электроники.
В 2018 году удалось собрать уже 40 тонн списанной техники. Приняли участие и муниципальные образования и министерство Московской области. В правительстве области эта акция будет проходить ежеквартально
— Игорь Судинов, начальник управления Министерства имущественных отношений МО.
Технику, которую собрали во время акции, отправят на сортировочный комплекс в деревне Машково городского округа Люберцы. Там происходит сортировка сырья: технику полностью разбирают и разделяют по видам материалов.
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