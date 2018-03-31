В ЮВО прошла Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери»

Ее участники возложили цветы к монументу «Мать» в мемориальном сквере Тимашевска , комплекс посвящен материнскому подвигу Епистинии Степановой — ее девять сыновей погибли, сражаясь за Родину.

В Тимашевском районе Краснодарского края прошла Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери».

В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил РФ «МЕГАПИР» Александр Каньшин , представители штаба Южного военного округа, военнослужащие соединений и частей округа, военного комиссариата Краснодарского края, а также ветераны, суворовцы, кадеты и юнармейцы.

Участники акции возложили цветы к Вечному огню, памятнику воинам-освободителям, монументу «Мать» в мемориальном сквере Тимашевска. Комплекс посвящен материнскому подвигу Епистинии Степановой. Ее девять сыновей погибли, сражаясь за Родину.

В программу акции было включено посещение музея семьи Степановых, митинг-реквием на могиле Епистинии в станице Днепровской.

Также прошла выставка военной и раритетной автомототехники, районный открытый фестиваль военно-патриотической песни, молодежная акция «Свеча памяти» и тематический круглый стол.

«Цель акции — сплочение российского общества через традиционные семейные духовно-нравственные ценности, которые способствуют воспитанию защитников Отечества», — сказал Александр Каньшин.

Всего в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.