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В ЮВО прошла Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери»
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В ЮВО прошла Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ее участники возложили цветы к монументу «Мать» в мемориальном сквере Тимашевска, комплекс посвящен материнскому подвигу Епистинии Степановой — ее девять сыновей погибли, сражаясь за Родину.
В Тимашевском районе Краснодарского края прошла Общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери».
В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил РФ «МЕГАПИР» Александр Каньшин, представители штаба Южного военного округа, военнослужащие соединений и частей округа, военного комиссариата Краснодарского края, а также ветераны, суворовцы, кадеты и юнармейцы.
Участники акции возложили цветы к Вечному огню, памятнику воинам-освободителям, монументу «Мать» в мемориальном сквере Тимашевска. Комплекс посвящен материнскому подвигу Епистинии Степановой. Ее девять сыновей погибли, сражаясь за Родину.
В программу акции было включено посещение музея семьи Степановых, митинг-реквием на могиле Епистинии в станице Днепровской.
Также прошла выставка военной и раритетной автомототехники, районный открытый фестиваль военно-патриотической песни, молодежная акция «Свеча памяти» и тематический круглый стол.
«Цель акции — сплочение российского общества через традиционные семейные духовно-нравственные ценности, которые способствуют воспитанию защитников Отечества», — сказал Александр Каньшин.
Всего в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.
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