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Биржа Coinbase стала одним из героев телесериала «Силиконовая долина»
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Биржа Coinbase стала одним из героев телесериала «Силиконовая долина» 

BitCryptoNews 26 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Создатели популярных телевизионных шоу продолжают обращаться к теме блокчейна и цифровых валют. Сериал «Силиконовая долина», выходящий на телеканале HBO с 2014 года, не скрывает своего несоответствия тому времени, когда в 1980-х один из его создателей Майк Джадж работал в долине. Так, в обновленной заставке сериала появился логотип американской биткойновой биржи Coinbase. И это лишь один из последних примеров, когда в центре внимания голливудских шоу оказываются криптовалюты. Другой недавний случай — эпизод «Теории большого взрыва», посвященный биткойну.
Учитывая то, что теперь Coinbase будет весь сезон мелькать в заставке сериала, вполне возможно, что тема криптовалют появится в следующих сериях телешоу и привлечет внимание большого числа подписчиков канала. Согласно исследованиям, «Силиконовая долина» сегодня пользуется наибольшей популярностью в Северной Америке, Финляндии, Польше и Ирландии. Действие сериала разворачиваются в Пало-Альто, Калифорния, а его сюжет посвящен бизнесу в Кремниевой долине. Премьера нового сезона шоу состоялась накануне, 25 марта.
фото: Silicon Valley / Кинопоиск
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